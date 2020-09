US-Sänger Neil Diamond. Archivbild

Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

US-Sänger Neil Diamond (79) hat seinen Hit-Klassiker "Sweet Caroline" im Zeichen der Corona-Krise umgedichtet. Dies seien harte Zeiten, zusammen singen würde vielleicht helfen, erklärt der Musiker auf Twitter und stimmt den Song "Sweet Caroline" an, allerdings mit neuen Textpassagen.



Statt "Hands, touching hands", also Hände berühren sich, ruft er mit "Hands, washing hands" zum Händewaschen auf. Der Refrain "touching me, touching you" wird in der neuen Version zu "Don't touch me, I won't touch you".