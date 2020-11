Als Reaktion verhängte Großbritannien eine Quarantäne-Anordnung für alle Reisenden aus Dänemark. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte, sie verfolge die Situation in Dänemark aufmerksam und stehe mit den dänischen Behörden in Kontakt. Für eine Einschätzung, ob es die Entwicklung von Imfpstoffen beeinträchtige, sei es laut WHO zu früh.