Die Zahl der Covid-19-Patienten, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, stieg am Freitag weiter an. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, meldete in ihrem Tagesreport 3.299 Patienten in intensivmedizinischer Behandlung - 113 mehr als am Vortag. 1.859 Patienten mussten invasiv beatmet werden.