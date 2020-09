In Frankreich steigt die Zahl der Neuinfektionen seit August wieder stark an. Jeden Tag registrieren die Behörden Tausende neue Corona-Fälle. In den vergangenen 24 Stunden seien 8.550 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstagabend mit. Am Vortag war mit 8.975 Neuansteckungen ein neuer Tagesrekord erreicht worden.