Die Wahl am Dienstag fällt also in die Hochzeit der Pandemie. Auch deshalb wählten in diesem Jahr so viele Menschen wie noch nie bereits vor dem offiziellen Wahltermin am 3. November: Mehr als 92 Millionen Bürgerinnen und Bürger stimmen entweder per Briefwahl oder persönlich schon vorzeitig ab.