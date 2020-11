Wie sich das Coronavirus weltweit ausbreitet

Deutschland musste am Samstag erneut einen Höchststand an Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermelden: 23.399 Personen steckten sich innerhalb eines Tages an. Auch in Europa ächzen die Länder unter den steigenden Infektionszahlen. Doch der Kontinent ist nicht der einzige, der wieder von neuen Höchstständen betroffen ist. Ein Überblick über die weltweite Lage: