Das Land registrierte rund 1.500 Fälle, 22 Personen sind am Coronavirus verstorben. Neuseeland ist das einzige Land, in dem es zu einem signifikanten Ausbruch kam, und in dem das Virus nun eliminiert scheint. Dies ist bisher sonst nur einigen wenigen Nationen gelungen, die meisten kleine Inseln, die von Anfang an nur wenige Infizierte verzeichneten.