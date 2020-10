Es war ein Tag mit traurigen Rekordwerten in Deutschland: Das Robert-Koch-Institut meldete am Samstagmorgen 14.714 neue Corona-Infektionen, so viele wie noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland. Da es allerdings am Donnerstag zeitweise zu Datenlücken bei der Übermittlung von Infektionszahlen gekommen war, könnten in der jüngsten Zahl der Neuinfektionen entsprechende Nachmeldungen enthalten sein. Doch der Sieben-Tages-Schnitt zeigt einen deutlichen Trend: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt und steigt: