Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo.

Quelle: John Minchillo/AP/dpa

In der Coronavirus-Krise hat der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo weitere Notmaßnahmen angekündigt. Die Behörden würden die medizinische Versorgung in dem US-Bundesstaat stark aufstocken, sagte Cuomo. So sollten unter anderem bis zu 75.000 zusätzliche Krankenhausbetten bereitgestellt werden.



Der Staat New York führe in den USA die meisten Coronavirustests durch, so Cuomo. Das erkläre auch die hohe Zahl der registrierten Infektionen in New York. Die Zahl der Ansteckungen ist dort auf über 10.350 Fälle angestiegen.