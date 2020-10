Eine besondere Herausforderung sei für den Gesundheitsdienst die hohe Zahl von rund 200 Besuchern, die im Wohnpark waren und deshalb als Kontaktpersonen infrage kommen. Für sie sei in Zusammenarbeit mit der Stadt Osnabrück eine Testmöglichkeit in einer Schule in Bad Essen organisiert worden. Die Tests sollen ab Sonntag, den 11. Oktober, um 15 Uhr möglich sein, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Osnabrück.