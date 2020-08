Wie lange die Maskenpflicht an den Schulen in NRW in so strenger Form gilt, ist noch offen: bis zum 31. August wolle man sich das Infektionsgeschehen anschauen, so die zuständige Schulministerin Yvonne Gebauer. Danach wolle man die Lage neu bewerten. Sollten die Infektionszahlen also runter gehen, könnten auch die Schülerinnen und Schüler in NRW aufatmen.