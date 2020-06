Wieder zurück auf die Straße? Nachdem Obdachlose im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus in leeren Hotels untergebracht wurden, ist im Zuge der Lockerungen ihre Zukunft unklar.

Quelle: imago

Gut 14.600 Wohnungslosen in England verschaffte die Regierung von Premierminister Boris Johnson wegen der Corona-Pandemie eine ordentliche Unterkunft, allein 4.450 in London. Hilfsorganisationen hatten gewarnt, auf den Straßen oder in überfüllten Unterkünften seien sie besonders anfällig für den Erreger.