Aktuell greifen solche Maßnahmen in Offenbach, wo der besagte Infektionswert am Freitag auf 52 angestiegen ist. Die Stadtverwaltung verschärfte die Maskenpflicht an vielen öffentlichen Orten, Kontaktbeschränkungen wurden ausgeweitet. In der Gastronomie gilt seit Samstag eine Sperrstunde ab Mitternacht.