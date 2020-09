Die fast menschenleere Herrengasse in Graz.

Quelle: Erwin Scheriau/APA/dpa

Der Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus trägt in Österreich erste Früchte. Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen stieg zwischen Samstag und Sonntag laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober lediglich noch um 15 Prozent oder 430 Fälle auf insgesamt 3.244.



Vor Beginn der weitreichenden Ausgangsbeschränkungen war es in der Spitze ein Anstieg um 40 Prozent an einem Tag gewesen. Bis zum 13. April sind alle Geschäfte bis auf Lebensmittelläden, Drogerien und Apotheken geschlossen.