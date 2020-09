Menschen besichtigen das Olympische Feuer in Sendai.

Quelle: Uncredited/Kyodo News/AP/dpa

Ungeachtet der Sorgen um die Coronavirus-Pandemie haben rund 55.000 Japaner in Sendai das Olympische Feuer besichtigt. Das Feuer wurde am Bahnhof der Stadt in einem goldenen Kessel ausgestellt. Dabei bildeten sich Warteschlangen von bis zu 500 Metern, viele Menschen trugen einen Mundschutz.



Das Feuer hatte die Präfektur Miyagi am Freitag erreicht. Die Sommerspiele sollen am 24. Juli in Tokio eröffnet werden, die Rufe nach einer Absage oder Verschiebung der Spiele werden aber immer lauter.