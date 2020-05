In Deutschland lehnte das Bundesverfassungsgericht am Karfreitag den Eilantrag eines gläubigen Katholiken ab, das hessische Verbot religiöser Zusammenkünfte vorläufig außer Kraft zu setzen. Gottesdienste zu Ostern mit sehr vielen Menschen würden die Ansteckungsgefahr erheblich erhöhen, teilten die Richter mit. Sie sprachen aber auch von einem "überaus schwerwiegenden Eingriff in die Glaubensfreiheit". Der Landesregierung wird deshalb aufgegeben, das Verbot bei jeder Verlängerung streng darauf zu prüfen, ob es noch verhältnismäßig ist. Die Entscheidung bezieht sich nur auf Hessen, Gottesdienst-Verbote in anderen Ländern dürfte das Verfassungsgericht aber ähnlich bewerten.