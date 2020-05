Professor Radbruch ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP). Immer wieder weist seine Fachgesellschaft in diesen Tagen daraufhin, dass Palliativpatienten von den strengen Besuchsverboten ausgenommen sind und die Verordnungen der Bundesländer Ausnahmen unter bestimmten Voraussetzungen vorsehen.



In vielen Kliniken und Pflegeheimen werde dies aber nicht umgesetzt aus Angst vor einer Corona-Infektion. "Oft sehen wir eine rigorose Haltung in den Einrichtungen", berichtet auch Paul Herrlein, Vorstandsvorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Saarland e.V..