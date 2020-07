Dennoch könnte "der Frust wegen der Corona-Beschränkungen in Gewalt umschlagen", sagt Volker Timmerhof, Kommissar und Deeskalationstrainer in Unna. Insbesondere in Kombination mit Alkohol, könne die Dynamik in Gruppen schnell kippen. Auch die Ausschreitungen in Stuttgart und am Frankfurter Opernplatz hatten mit Polizeikontrollen begonnen.