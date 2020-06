Damit haben die USA mehr Infizierte als in jedem anderen Land der Welt. Der führende US-Immunologe in der Corona-Krise, Anthony Fauci, hatte sich bereits vor Tagen besorgt geäußert und sagte beim Briefing: "In bestimmten Gegenden stehen wir vor ernsten Problemen." Pence dagegen erläuterte, viele der Fälle von Neuinfektionen beträfen junge Menschen, die oft keine Symptome zeigten und von denen bislang nur wenige infolge einer Covid-19-Erkrankung sterben würde.