Sie flossen, so der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), in den Pflegerettungsschirm, der unter anderem den Pflegeeinrichtungen zur Verfügung steht, um beispielsweise Mindereinnahmen in der Corona-Krise auszugleichen und Löhne weiter zu zahlen. Ein gesetzlicher Anspruch der Versicherten, Tagespflegeleistungen in Form von Pflegegeld oder Sachleistungen in der häuslichen Pflege zu nutzen, besteht derweil nicht.