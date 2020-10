Angesichts steigender Corona-Fallzahlen befürchtet der Pflegeschutzbund Biva neue Besuchsverbote in Alten- und Pflegeheimen. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, will das unbedingt vermeiden und den Pflegeheimen demnächst einheitliche Corona-Regeln an die Hand geben.