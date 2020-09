Missstände in den Pflegeheimen hat auch die Bundesinteressenvertretung für alte und pflegebetroffene Menschen (BIVA-Pflegeschutzbund) registriert. Tausende betroffene Angehörige haben sich in den vergangenen Monaten an den Pflegeschutzbund gewandt und über Abschottung ihrer Angehörigen geklagt.