Ärztepräsident Klaus Reinhardt.

Quelle: Gregor Fischer/dpa/Archiv

Damit Altenheime nicht dauerhaft isoliert werden, fordert Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, neue Regeln zum Schutz der Bewohner. Dann müssten Besuche wieder möglich sein, sagte Reinhardt den Zeitungen der Funke Mediengruppe - "aber eben abgesichert. Wir müssen da in Zukunft größeren Aufwand treiben".



Alle Besucher sollten Schutzkleidung tragen, so Reinhardt: "Sinnvoll wäre auch eine Schleuse, in der sich Gäste desinfizieren und Schutzkleidung anlegen müssen. Erst danach sollten sie die Räume der Bewohner betreten."