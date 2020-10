Wir würden unsere Personalkonzepte ändern, in denen die Nachtwachen und die Teams wieder getrennt arbeiten. Und wir könnten ein Besucher-Management einführen, in dem wir sagen: In dem Zeitfenster nur fünf Bewohner pro Wohnbereich. Die werden informiert, bekommen Schutzausrüstung und können ihre Besuche abhalten. Alles hat das Ziel, dass wir das Haus für Angehörige und Besuche offenhalten.