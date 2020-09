Der spanische Opernstar Plácido Domingo. Archivbild

Der spanische Opernstar Placido Domingo ist positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden. "Ich glaube, dass es meine moralische Pflicht ist Ihnen mitzuteilen, dass ich positiv auf Covid-19 getestet wurde", schrieb der 79-Jährige auf Facebook.



Er befinde sich mit seiner Familie in Isolation. "Wir sind derzeit bei guter Gesundheit, aber ich hatte Symptome wie Fieber und Husten und habe deshalb entschieden, mich testen zu lassen", so Domingo. Der Sänger forderte alle auf, so viel wie möglich zu Hause zu bleiben.