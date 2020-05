Acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, 40 Stunden in der Woche: Gesetzmäßigkeiten, die viele als gegeben betrachten, doch diese festgelegten Strukturen haben sich erst in den 60er Jahren etabliert. Sind sie wirklich notwendig, um den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens zu garantieren? Immer mehr Arbeitsmodelle beweisen das Gegenteil.