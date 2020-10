Auf die Bevölkerung umgerechnet nimmt Tschechien längst EU-weit einen traurigen Spitzenplatz bei der Infektionsrate ein. Inzwischen ist fast jeder dritte Test in dem Land mit nur knapp 10,7 Millionen Einwohnern positiv. Dabei hatte Ministerpräsident Andrej Babis noch im August auf einer internationalen Konferenz sagen können, Tschechien sei "best in Covid". Aus dem Musterland, das im März als erstes in Europa eine Maskenpflicht eingeführt hatte, ist nun ein Sorgenkind geworden. Inzwischen sagt auch Babis: