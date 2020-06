Auch dieser Sommer soll heiß werden. Aber ans Mittelmeer verreisen in Corona-Zeiten? Viele möchten das nicht - oder finden auf die Schnelle keine passende Unterkunft an der heimischen Ost- und Nordsee. Aber man könnte ja… genau! Eine schöne Alternative wäre doch so ein eigener Pool im Garten. Wenigstens ein kleiner. Aber selbst der kann momentan zu einer ganz schön großen Herausforderung werden.