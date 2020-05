Der neueste Radweg entstand am frühen Mittwochmorgen: 400 Meter an der Frankfurter Allee im Stadtteil Friedrichshain in Berlin. Markiert mit gelber Farbe auf dem Asphalt, gesichert vorerst mit rot-weißen Baustellen-Baken. Eine Sache von wenigen Stunden und kostengünstig dazu. Doch Autofahrer haben jetzt auf einer der wichtigsten Magistralen Berlins eine Fahrspur weniger.