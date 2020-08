Was macht die Pandemie mit der Psyche?

Dennoch lasse sich eine weitere Entwicklung ablesen: "Die Menschen kommen verstärkt zu uns." Es seien ganz unterschiedliche Themen, die die Menschen in die Praxen trieben: eine Mutter, die die Belastung von Homeoffice, Kinderbetreuung und einem resginierten Partner in Kurzarbeit schultern muss. Oder ein Patient mit Angst vor Impfungen oder Erkrankungen. Die Folge: Der Bedarf an Behandlungen aufgrund von Angststörungen und Depressionen sei gestiegen, so der DPtV-Vorsitzende.