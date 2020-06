Als Grund für die steigenden Zahlen nennt das RKI Infektionsgeschehen an vier Orten - in den Landkreisen Gütersloh und Warendorf, sowie in Magdeburg und Berlin. Diese schlagen sich deshalb so stark in den Statistiken nieder, weil die Anzahl der Neuerkrankungen in Deutschland relative gering ist, erklärt das RKI in seinem Situationsbericht vom 20. Juni.