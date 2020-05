So, wie es ein Restaurantinhaber in der Mainzer Innenstadt macht, sollte es eigentlich nicht laufen. Auf einem Stehtisch am Eingang liegt eine Liste, in der sich die Gäste vor ihrem Besuch eintragen. Adressen und Telefonnummern sind dadurch für alle einsehbar - und auch die Hygienevorschriften werden nicht eingehalten, weil die Liste durch mehrere Hände geht.