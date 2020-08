An Corona erkrankt und das zum zweiten Mal? Die Meldungen werfen Fragen auf. Nach einem ersten Fall in Hongkong berichten nun auch Forscher in Belgien und den Niederlanden von Nachweisen einer erneuten Corona-Infektion bei von der Krankheit Genesenen. Was bedeutet das für die Corona-Pandemie? Erschwert es den Kampf gegen das Virus und Covid-19 oder handelt es sich um eine normale Reaktion des Immunsystems, um mit der Gefahr einer Infektion fertig zu werden?