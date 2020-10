"Eigentlich fliegen wir im Herbst gerne eine Woche nach Mallorca. ‎Das war uns jetzt aber zu heiß wegen Corona. Naja: Die Rhön ist ‎auch schön." ‎David Müller erkundet mit Frau und Tochter derzeit die ‎Naturschönheiten rund um Bad Kissingen. In "normalen Zeiten" wären sie ‎jetzt in Palma, gerne mitten unter Leuten, sagt er. ‎2020 fühlt sich aber wenig "normal" an.