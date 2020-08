Die EU-Kommission hatte nach eigenen Angaben ihre Vorschläge am Freitag den Mitgliedstaaten in einer Arbeitsgruppe vorgestellt. Ein Sprecher nannte am Montag drei zentrale Punkte: gemeinsame Kriterien zu epidemiologischen Gefahren, ein "Farbcodierungssystem" zur Risiko-Einstufung und eine "gemeinsame Herangehensweise" bei Maßnahmen für Reisende aus Riskiogebieten wie Quarantäne und vorgeschriebene Corona-Tests.