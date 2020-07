In der Fähre: Maskenpflicht - bis man sich hinsetzt. Und zum Beispiel ein Picknick verzehrt. Dafür gibt es an Bord auch mit Plexiglas umgrenzte Bereiche. Auch an Deck braucht man keine Maske. Bei schönem Wetter fühlt sich die Fahrt so an wie in alten Zeiten. Bei der Umsetzung der Regeln gibt es keine Probleme - alle halten sich dran.