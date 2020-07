Am Montag hatte Gilead in einem offenen Brief die Preise des Medikaments für den US-Markt bekanntgegeben: Demnach soll eine Ampulle für die staatlichen Krankenkassen zwischen 390 und 520 US-Dollar kosten. Bei einer fünftägigen Behandlung mit insgesamt sechs Dosen ergeben sich so Gesamtkosten von 2.340 bis 3.120 US-Dollar pro Patient.