Lieb: Es gibt viele einfache Techniken, die Resilienz zu stärken, und man muss dafür auch nicht immer gleich zu einem Therapeuten gehen. Gerade in Krisenzeiten, in denen man besonders unter Druck steht, geht es darum, sich kleine Auszeiten zu nehmen, in denen man sich mit positiven Gefühlen impft. Etwa, indem man etwas Schönes mit der Familie macht. Anderen hilft Musik, ein Film, sportliche Aktivität oder die Unterstützung eines Freundes.