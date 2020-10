Es wurden drei Szenarien durchgespielt. In Szenario 1 waren maximal 8.000 Zuschauer erlaubt und es wurde ein Veranstaltungsablauf wie vor Beginn der Pandemie simuliert. In Szenario 2 waren maximal 4.000 Besucher erlaubt. Es gab ein optimiertes Hygienekonzept und deutlich größere Abstände zwischen den Teilnehmenden. Nur jeder zweite Platz wurde besetzt. In Szenario 3 waren maximal 1.700 Zuschauer erlaubt. Auf den Zuschauertribünen wurde ein Abstand von 1,5 Meter eingehalten.



Während der einzelnen Szenarien gab Tim Bendzko ein Konzert, um das Zuschauerverhalten möglichst realitätsnah abzubilden. Auch die An- und Abreise mit der Straßenbahn wurden simuliert.



Den Teilnehmenden wurden Kontakt-Tracer ausgehändigt, kleine technische Geräte, die wissenschaftliche Daten sammelten. Zusätzlich wurden Luftströmungssimulationen durchgeführt.