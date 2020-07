"Bei gutem Wetter sehen wir rechts bis Swinemünde und links bis Rügen", sagt Schäfer. Das Wichtige spielt sich jedoch direkt vor ihm ab: das Leben am Ostseestrand. "Bei Sommerwetter sehen wir aktuell fast so viele Besucher wie in den Vorjahren." Und doch ist das Bild anders, sagt Schäfer: