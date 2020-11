Katharina Eichner versteht, dass die Leute in den Urlaub wollen. Dass sie Essen gehen wollen, Leben wollen. "Aber das will ich auch", sagt die 33-Jährige. Maskenverweigerer, Super-Spreader-Events – sogar Treffen von Freunden im privaten Bereich. All das trage dazu bei, dass ihre Selbstisolation noch länger andaure, weil das Virus weiter ausbreiten könne.