Zugleich ruft Heppner dazu auf, die individuellen Risikofaktoren zu bedenken. So dürfe man sich nicht wundern, wenn man krank werde, nachdem man seinen Enkel getroffen hat, der "mit seinen Eltern in einem Corona-Hotspot in der Großstadt lebt und in eine geschlossene Kita geht, in der es einen Ausbruch gegeben hat".