Der Tag, an dem die Neuinfektionen bekannt werden, ist nicht der Tag, an dem sich Menschen mit dem Coronavirus infiziert haben. Meldungen erfolgen in der Regel verzögert: Am Wochenende werden weniger, während der Woche mehr Fälle bekannt. Wegen dieser Unschärfe berichten wir in unseren Grafiken in der Regel über die durchschnittliche Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage - und nicht über Neuinfektionen an einem einzelnen Tag.