Der Präsident des Robert-Koch-Institutes (RKI) in Berlin, Lothar Wieler, würde derzeit nicht in ein Fußball-Stadion gehen. "Ich werde sicher nicht unter so viele Menschen gehen, wenn ich nicht muss", sagte der 59-Jährige der "Welt am Sonntag". Der RKI-Chef ist bekennender Fan des 1. FC Köln.