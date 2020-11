Heute liegt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen um 1.876 beziehungsweise 9,38 Prozent über denen vom vergangenen Donnerstag. Am 25. und 26. Oktober betrug das Plus noch 100 Prozent. Zugleich gab es im vergangenen Monat nur einen Tag, an dem die Zahl der Neuinfektionen unter der der Vorwoche lag: An diesem Dienstag wurden 20 Fälle weniger gemeldet als sieben Tage zuvor, das entspricht einem Minus von 0,13 Prozent.