"Uns ist am Anfang auch mitgeteilt worden, dass das kein hoher Aufwand wäre", so Michels weiter. "Einen Tag später haben wir dann erfahren, dass bei uns alle Laborbefunde von allen, die da untersucht würden, eingehen und wir die sichten müssen." Allein in der ersten Woche waren das 3.800 zusätzliche Untersuchungen.