Insgesamt ist wenig über den Impfstoff "Sputnik V" des staatlichen Gamaleja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau bekannt: Die Ergebnisse wurden noch nicht für eine unabhängige Bewertung veröffentlicht. Der Wirkstoff ist unter dem Namen "Gam-COVID-Vac Lyo" in einer Datenbank für klinische Studien registriert. Es handelt sich um einen sogenannten Vektorimpfstoff. Dabei wird ein harmloses Virus - hier Adenoviren - als Transporter genutzt, um genetische Informationen für ein Eiweiß des Sars-CoV-2-Virus in den Körper zu schleusen. Ziel ist es, das Immunsystem dazu zu bringen, Antikörper gegen das Eiweiß zu bilden.