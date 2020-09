Ein mit Folie überzogenes Bett im Krankenhaus. Illustration

Erstmals ist im Saarland ein mit dem neuen Coronavirus infizierter Mensch gestorben. Das teilte das saarländische Gesundheitsministerium mit. Es handele sich um einen älteren Mann, der bereits eine Vorerkrankung aufwies. Zuletzt war die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 in dem Bundesland deutlich gestiegen, am Abend lag sie bei über 300.



Ein Großteil der Infektionen verläuft bislang eher milde, immer wieder müssen aber auch Patienten mit schwereren Verläufen in den Krankenhäusern behandelt werden.