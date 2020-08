100. Salzburger Festspiele eröffnet

Zum Auftakt am Nachmittag stand Richard Strauss' mythische Oper "Elektra" auf dem Programm. Am Abend folgt Hugo von Hofmannsthals Mysterienspiel "Jedermann" auf dem Salzburger Domplatz in der modernen Inszenierung von Michael Sturminger. Mit diesem Programm waren im August 1922 die ersten Salzburger Festspiele eröffnet worden, damals in der legendären Inszenierung von Max Reinhardt.