Der Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein könnte bei weiter deutlich steigenden Corona-Zahlen zum Risikogebiet werden. Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage ist auf 44 gestiegen, wie ein Sprecher des Landkreises am Mittwochabend mitteilte. Weitere Tests stehen noch aus. Der Kreis will am Donnerstag informieren, wie die weitere Verbreitung des Virus innerhalb der Stadt Heide verhindert werden soll.